Таганрог, Ростовская область, 29 июля, 2023, 12:45 — ИА Регнум. В Таганроге Ростовской области отменили все массовые мероприятия. Такое решение власти приняли после атаки украинских военных и взрыва в центре города. Об этом 29 июля сообщили в администрации Таганрога.

Стрингер/ТАСС

«Все мероприятия с массовым участием граждан любого характера отменены», ― говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале.

Уточняется, что мероприятия отменены на ближайшие выходные ― 29 и 30 июля.

Как сообщал ИА Регнум, 28 июля в центре Таганрога прогремел взрыв. Минобороны России назвало происшествие очередным терактом Украины.

Для удара Вооружённые силы Украины (ВСУ) использовали переоборудованную ракету С-200, которую удалось сбить в воздухе с помощью российской системы противовоздушной обороны. Осколки ракеты упали на город. Эпицентр взрыва пришёлся на территорию Таганрогского художественного музея. Замдиректора учреждения Дмитрий Чоба сообщил, что от взрыва рухнул потолок в одной из частей здания, где находились три человека, получившие вследствие этого серьезные травмы.

Всего в результате атаки ВСУ в городе пострадали 16 человек, из них десять оказались в больнице. Один человек находится в тяжёлом состоянии.

После взрыва ГИБДД перекрыла движение по нескольким улицам Таганрога. В районе взрыва власти ввели режим чрезвычайного положения. Также с утра 29 июля комиссия начала работу по обследованию домов.