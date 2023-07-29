Вашингтон, 29 июля, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден пошутил, что занимается политикой 600 лет. 29 июля на встрече по сбору средств для избирательной компании в штате Мэн он рассказал о первом дне президентства и о бюстах видных американских деятелей в Овальном кабинете Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я нахожусь там уже 600 лет. Я знаю, что внешне по мне не скажешь, но я уже очень долго занимаюсь этим», — пошутил Байден.

В ноябре 2022 года американскому лидеру исполнилось 80 лет. В случае его переизбрания на второй срок Байден вступит в должность в 82 года. Преклонный возраст часто становится поводом для насмешек со стороны его политических оппонентов.

Ранее президент США заявил о 100 погибших в США во время пандемии вместо миллиона. Американский лидер заявил, что страна «по-прежнему ощущает глубочайшее чувство потери из-за смерти более 100 человек». В опубликованной позднее пресс-службой Белого дома исправленной стенограмме речи указано, что Байден должен был напомнить о жертвах пандемии коронавируса в США: в стране за время пандемии умерли не 100, а более миллиона человек.