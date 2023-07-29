Самара, 29 июля, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Ущерб от диверсии на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Самаре превышает 30 млн. Об этом, как сообщило 29 июля ТАСС, заявил представитель регионального управления ФСБ.

ИТАР-ТАСС/Алексей Майшев Куйбышевский НПЗ

«В помещении трансформаторной подстанции установки гидроочистки неустановленными лицами в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации осуществлен взрыв неустановленным самодельным взрывным устройством», — сообщил представитель ведомства.

Он также рассказал, что от взрыва частично разрушилась несущая стена подстанции, а также кровля. Есть и другие незначительные повреждения.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв на Куйбышевском НПЗ произошёл 28 июля. В результате взрыва никто не пострадал, значительных разрушений не было.

Позднее в «Роснефти» заявили, что инцидент произошёл в отдельном нерабочем здании. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о диверсии.

Подозреваемого в диверсии на заводе задержали в тот же день. Злоумышленником оказался работник завода, приехавший в Россию с Украины. После взрыва он собирался выехать за границу.

Адвокат Вячеслав Павелкин сообщил, что он признал вину и раскаялся, начал сотрудничать со следствием, изначально он планировал взорвать три устройства. Суд избрал для подозреваемого арест в виде меры пресечения.