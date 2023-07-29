Москва, 29 июля, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Гости саммита Россия — Африка восхитились Санкт-Петербургом и организацией мероприятия. Об этом 29 июля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

President Of Russia Office/Global Look Press

«Все восхищались Санкт-Петербургом, восхищались уровнем организации саммита», — сказал Песков.

Саммит Россия — Африка состоялся в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. Россия и страны Африки подтвердили свою позицию о формировании справедливого и многополярного мироустройства. По итогам саммита была принята совместная декларация, а также план действий для расширения сотрудничества Москвы с Африканским континентом. Также в ходе пленарных заседаний, двухсторонних встреч, круглых столов и панельных сессий были обсуждены актуальные глобальные проблемы, вопросы мировой экономики и политики, продовольственной и энергетической безопасности.

Главы государств и правительств, участвующие в саммите Россия — Африка, по результатам встреч и переговоров приняли декларацию, в которой в том числе договорились выступать против санкций.