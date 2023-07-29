Москва, 29 июля, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 29 июля по видеосвязи пообщается с многодетными семьями, награждёнными орденом «Родительская слава». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

(сс) Администрация президента России

«Он посредством видеоконференции встретится с семьями, награжденными орденом «Родительская слава"», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков уточнил, что это те семьи, с которыми он встречался 1 июня, когда отмечали День защиты детей. Президент пригласил их посетить Москву летом, когда установится хорошая погода.

«Семьи приехали с детьми, такая поездка была организована, много всего посмотрели», — рассказал Песков.

Пресс-секретарь сообщил, что Путин хочет узнать о впечатлениях от посещения столицы. Песков подчеркнул, что президент уделяет много внимания многодетным детям и высоко ценит труд родителей.

Как сообщало ИА Регнум, Путин во время беседы 1 июня с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава», заявил, что для родителей, воспитывающих маленьких детей, нужно вводить гибкие формы занятости. Он также отметил, что для них нужно повысить доступность льготной ипотеки, а молодым родителям — создавать возможность для совмещения учёбы и воспитания детей.

На этой встрече Путин также заявил, что нужно обеспечить развитие России и её будущее. Он подчеркнул, что жить в России — это огромная честь и удовольствие.