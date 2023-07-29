Москва, 29 июля, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил с 10-летием центр «Амурский тигр», созданный под эгидой Русского географического общества, сообщили 29 июля на сайте Кремля.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Отрадно, что за прошедшие годы совместными усилиями удалось добиться ощутимых результатов в деле сохранения и увеличения численности «хозяина амурской тайги», обеспечения безопасной среды его обитания», — говорится в тексте поздравительной телеграммы.

Президент отметил, что центр выполняет важную, востребованную миссию, направленную на изучение и сбережение популяции амурского тигра.

Кроме того, глава государства уточнил, что этот безусловный успех стал возможным благодаря кропотливому, неустанному труду учёных-биологов, экологов, краеведов, волонтёров и, конечно, энергии, энтузиазму и подвижничеству многих неравнодушных людей.

Ежегодно 29 июля отмечается Международный день тигра. Праздник связан с сохранением популяции тигров, его цель — информирование населения о проблеме исчезновения животных и способах их защиты.

Генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал ИА Регнум, что в России благодаря нацпроекту «Экология» создают единую базу амурских тигров. Эксперты собирают данные о количестве хищников и о том, хватает ли им территории и еды. Отмечалось, что к концу 2030 года популяция амурских тигров должна была увеличиться на 15%.

По состоянию на сентябрь 2022 года число тигров в России превышало 650 особей, в 2010 году их было лишь 400. Всего на территории страны может жить около 1000 тигров. 80% популяции амурских тигров сосредоточено в Приморском крае. Также тигры живут в Хабаровском крае, Амурской области, Еврейской автономной области.