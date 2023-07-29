Москва, 29 июля, 2023, 12:08 — ИА Регнум. По итогам встречи президента России Владимира Путина с африканскими лидерами по Украине будет опубликовано краткое совместное заявление. Об этом 29 июля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Донат Сорокин/ТАСС

«Как только будет согласовано, сразу будет выпущено», — уточнил пресс-секретарь.

Песков отметил, что общение Путина с африканской миссией по Украине закончилось около 2 часов ночи.

Как сообщало ИА Регнум, с 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге проходил второй саммит Россия — Африка. Путин обсудил ситуацию с конфликтом на Украине с лидерами стран Африканского континента. 28 июля председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что президент России показал готовность к диалогу по украинскому конфликту, и теперь остается убедить Киев вступить в переговоры с Москвой.

Песков отметил 29 июля, что Путин и лидеры стран Африки не будут подписывать совместный меморандум по итогам переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины.

17 июня президент ЮАР Сирил Рамафоса раскрыл подробности мирного плана по Украине, составленного странами Африки. Документ содержит 10 пунктов. Он предусматривает обеспечение гуманитарной поддержки пострадавшим и урегулирование обмена пленными.