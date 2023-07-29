Самара, 29 июля, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Подозреваемого в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре Сергея Окрушко заключили под стражу на два месяца. Решение о мере пресечения 29 июля вынес Самарский районный суд.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Избрать в качестве меры пресечения заключение под стражу на два месяца», ― сказала судья Светлана Теплова.

Как сообщало ИА Регнум, о взрыве, прогремевшем на НПЗ в Самаре, 28 июля сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. В результате взрыва никто не пострадал, значительных разрушений не было.

Предполагаемого виновника преступления задержали в Оренбургской области. Злоумышленником оказался работник завода, приехавший в Россию с Украины. После взрыва он собирался выехать за границу.

Позднее представитель компании «Роснефть» сообщил, что взрыв на НПЗ произошёл в отдельном нерабочем здании. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о диверсии.

Адвокат Вячеслав Павелкин рассказал журналистам 29 июля, что задержанный полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Подозреваемый Сергей Окрушко изначально планировал взорвать три устройства.