Хельсинки, 29 июля, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Отсутствие российских туристов из-за закрытия Финляндией границы с Россией негативным образом сказалось на бизнесе на востоке страны. Многие предприятия пришли в упадок, а некоторые и вовсе обанкротились. Об этом сообщили в эфире финской телерадиокомпании Yle.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, свою деятельность пришлось прекратить компании Saimaa Travel, которая на протяжении последних 20 лет совершала круизы из Лаппеенранты в Выборг. Фирма, за которой числится долг в 260 тысяч евро, объявила о банкротстве.

«Слезами горю не поможешь. Сейчас я не поддерживаю контакты с российской стороной. Но Выборг навсегда останется в моем сердце, мне не хватает этого города», — пожаловалась владелица компании Лайне.

В незавидном положении находятся компании на юго-востоке страны, чья прибыль полностью зависела от российских туристов. Например, спа-отель в Иматре после отказа властей их принимать может лишиться 20 сотрудников.

Кроме того, Евросоюз сократил финансирование восточных регионов Финляндии, в результате отменили три программы поддержки. Новое правительство также не способствует решению проблем. В частности, власти отменили строительство Восточной железной дороги.

Как сообщало ИА Регнум, из-за отсутствия туристов из России аутлет Zsar недалеко от пограничного пропуска Ваалимаа в Финляндии обанкротился — деревня превратилась в «призрак». Как указали авторы статьи в газете Ilta-Sanomat, тишину торгового центра нарушают только крики птиц и гул проезжающих мимо машин.

Ситуация печальная не только для акционеров, но и для местных жителей, которые работали в торговом комплексе. В деревне говорят, что отсутствие русских — смертельный удар.

Ранее мэр финского города Турку Минна Арве решила немедленно запретить генконсульству России использовать коттедж на острове Какскерта. 19 июля канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё сообщила о решении отозвать разрешение на работу российского генконсульства в Турку с 1 октября 2023 года.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Россия ответит зеркально на все демарши финской дипломатии, в том числе и на решение отнять коттедж в Турку, которым пользовались сотрудники генконсульства в городе. По его словам, случившееся, равно как и высылка сотрудников российского посольства, строительство забора между Финляндией и Россией, запрет туристического въезда россиян на территорию по шенгенской визе, ― звенья одной цепи.

До этого Финляндия с 10 июля ужесточила въезд в страну для российских студентов, бизнесменов и владельцев недвижимости. Последние должны будут обосновать причину своего присутствия.

Также Финляндия анонсировала, что с 1 августа перестанет принимать заявления на визы от туристов из Санкт-Петербурга, а с 1 сентября визовые и миграционные вопросы можно будет решить исключительно в посольстве государства в Москве.