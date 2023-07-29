Самара, 29 июля, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Подозреваемый в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самаре Сергей Окрушко изначально планировал взорвать три устройства, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сергей Окрушко <…> изначально планировал взорвать три устройства», — проинформировал репортёр.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил 28 июля о взрыве, прогремевшем на НПЗ в Самаре. В результате взрыва никто не пострадал, значительных разрушений не было. Впоследствии он добавил, что виновника преступления задержали в Оренбургской области.

Злоумышленником оказался работник завода, приехавший в Россию с Украины. После взрыва он собирался выехать за границу.

Позднее представитель компании «Роснефть» сообщил, что взрыв на НПЗ произошёл в отдельном нерабочем здании.

После взрыва на Куйбышевском НПЗ в Самаре возбудили уголовное дело по статье о диверсии.

Адвокат Вячеслав Павелкин рассказал журналистам 29 июля, что задержанный полностью признал вину и раскаялся в содеянном.