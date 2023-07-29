Самара, 29 июля, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Мужчина, задержанный по подозрению в совершении диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самаре, признал вину, раскаялся в содеянном и сотрудничает со следователями. Об этом 29 июля рассказал журналистам адвокат Вячеслав Павелкин.

ИТАР-ТАСС/Алексей Майшев Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод

«Он признал вину полностью, раскаивается. Сотрудничает со следствием», — сказал он.

Защитник также подтвердил, что по этому факту ранее возбудили уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 28 июля на территории Куйбышевского НПЗ в Самаре прогремел взрыв. Серьёзных повреждений удалось избежать, никто не пострадал.

Позднее подозреваемого в диверсии на НПЗ в Самаре задержали в Оренбургской области. Он попытался выехать за пределы России.

После этого в компании «Роснефть» рассказали, что взрыв на Куйбышевском НПЗ прогремел в отдельном нерабочем здании. В результате никто не пострадал, обошлось без ущерба оборудованию.