Москва, 29 июля, 2023, 11:52 — ИА Регнум. На востоке Москвы нашли труп женщины 1983 года с ножевым ранением, сообщили 29 июля в пресс-службе регионального управления СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM

Тело нашли возле жилого дома на улице 9-я Парковая накануне, 28 июля. Медики на месте происшествия установили, что женщина умерла от ножевого ранения в области грудной клетки.

Следственный комитет начал доследственную проверку.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля на улице Сталеваров на востоке Москвы возле жилого дома нашли труп мужчины 1987 года рождения с ножевыми ранениями.

Известно, что погибший распивал спиртные напитки вместе со своим знакомым, которого нашли пьяным в квартире на 11-м этаже дома. СКР начал доследственную проверку.

В этот же день в Клязьминском водохранилища в Подмосковье нашли труп мужчины с привязанной к ноге тяжёлой гирей. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.