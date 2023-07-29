Москва, 29 июля, 2023, 11:42 — ИА Регнум. В Театра им. Моссовета началась церемония прощания с советской и российской актрисой, народной артисткой РСФСР Ниной Дробышевой.

ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников Нина Дробышева

Гроб с телом актрисы, установлен на сцене и возле него находятся траурные венки. На экране над сценой демонстрируются фотографии Дробышевой, в зале звучат песни французской певицы Эдит Пиаф, роль которой артистка играла на протяжении многих лет.

На церемонию прощания пришли родные и коллеги Дробышевой, а также поклонники. По окончании прощания актрису похоронят на Троекуровском кладбище.

Как сообщало ИА Регнум, старейшая актриса Театра Моссовета Нина Дробышева скончалась 27 июля на 85-м году жизни. Позднее в пресс-службе театра уточнили, что актриса скончалась после продолжительной болезни.

Дробышева родилась 21 июля 1939 года в Ленинграде и окончила театральную студию при Ленинградском ТЮЗе в 1958 году, после чего стала играть в нём. С 1962 года служила в Театре имени Моссовета, наиболее известна ролью Эдит Пиаф в спектакле Бориса Щедрина. Также актриса сыграло роли в ряде фильмов, включая «Два капитана» (1955), «Отцы и дети» (1958), «Улица полна неожиданностей» (1957), «Чистое небо» (1961) и др.