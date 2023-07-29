Москва, 29 июля, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и в международные структуры в связи с нарушением Вооружёнными силами Украины (ВСУ) норм гуманитарного права после ракетной атаки на Таганрог.

Стрингер/ТАСС

«В связи с артиллерийским обстрелом жилой инфраструктуры Таганрога обратилась к верховному комиссару ООН <…> с просьбой предать огласке и обратить внимание общественности на этот возмутительный факт нарушения норм международного гуманитарного права со стороны украинских вооруженных формирований», — написала Москалькова в Telegram-канале.

Омбудсмен добавила, что целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру России, подвергающие риску население — это тактика, свидетельствующая о террористическом характере Киева.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля около ресторана «Чехов сад» в центре Таганрога прогремел взрыв. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что сильнее всего пострадал Таганрогский художественный музей — разрушены стена и кровля. Число пострадавших при падении обломков сбитой украинской ракеты в Таганроге достигло 16 человек.

Минобороны назвало случившееся очередным терактом киевских властей. В ведомстве сообщили о срабатывании над территорией Ростовской области ПВО по двум ракетам. Позже Министерство обороны подтвердило перехват ещё одной украинской ракеты в регионе.

Президенту России Владимиру Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области со стороны Украины.

Мэр Таганрога Андрей Фатеев 29 июля подписал постановление о введении режима ЧС в районе взрыва. Он отметил, что режим ЧС объявлен локально.