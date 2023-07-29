Афины , 29 июля, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Самые современные боеприпасы не пострадали во время пожара и взрыва на военном складе в лагере Карампа. Об этом 29 июля сообщила газета Proto Thema.

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«К счастью, очень дорогие и современные боеприпасы, такие как ракеты Harm или Amraam, не пострадали», — указано в публикации.

По данным издания, боеприпасы, взорвавшиеся на складах в лагере Карампа не были ни самыми современными из тех, что хранились в 111-м авиакрыле ВВС Греции, ни теми, которые были необходимы для боеготовности истребителей F-16 Block 30 и F-16 Block.

Портал сообщает, что в результате взрыва уничтожены ракеты AGM Maverick, зенитные ракеты Stinger и реактивные снаряды. Они хранились на складе в военном лагере, а не на аэродроме в непосредственной близости от укрытий, где располагаются истребители. При этом министерство национальной обороны официально не подтвердило, что уничтожены именно такие боеприпасы.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на складе боеприпасов 111-го полка ВВС Греции вспыхнул 27 июля близ города Неа-Анхиалос в районе Карампа префектуры Магнисия в центральной части Греции. Боеприпасы начали взрываться, пострадали люди.

На место выехала большая группа специалистов экстренных служб. Из Карампа пришлось эвакуировать жителей. Склад загорелся из-за сильных лесных пожаров, бушующих в Греции уже две недели: огонь перекинулся на военный объект из-за сильного ветра.

После случившегося командира подразделения ВВС, на складе которого произошёл пожар со взрывами боеприпасов, отстранили от работы. Ранее командование утверждало, что ничего подобного произойти не может, поскольку системы пожарной безопасности и пожаротушения на складах боеприпасов прекрасно работают.

После ЧП выяснилось, что на объекте не было надлежащей пожарной охраны и противопожарной защиты. Идёт расследование произошедшего, которое установит, кто ещё несёт ответственность за пожар и взрывы на складе боеприпасов.