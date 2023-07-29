Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 42 боеприпаса
Гладков: Белгородскую область за сутки обстреляли 42 раза, никто не пострадал
Белгород, 29 июля, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Украинские войска за сутки выпустили по территории Белгородской области 42 боеприпаса. Об этом 29 июля написал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«В Белгородском районе из ствольной артиллерии обстреляно село Журавлевка — зафиксировано 10 прилётов», — написал он.
Губернатор уточнил, что в Шебекинском городском округе ВСУ выпустили по 16 минометных снарядов по поселку Ленинский и международному автомобильному пункту пропуска «Шебекино».
Как сообщало ИА Регнум, 28 июля ВСУ обстреляли район площади Дзержинского в Донецке. В результате этого никто не пострадал. Взрывной волной частично разрушило сквер и магазины в Ворошиловском районе города.
Позднее украинские войска обстреляли здание МВД ДНР, которое в результате этого получило повреждения. По информации властей региона, огонь вели из реактивных систем залпового огня.