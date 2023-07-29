Ростов-на-Дону, 29 июля, 2023, 11:04 — ИА Регнум. В результате ракетной атаки в центре Таганрога вечером 28 июля пострадали в общей сложности 16 человек, десять из которых направили в больницы. Об этом 29 июля сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.

Таганрогская Правда/ТАСС Последствия взрыва в Таганроге

«Всего в медучреждения обратились 16 человек. Из них десять были госпитализированы, и т. ч. в состоянии средней тяжести — девять, а также один тяжёлый, который находится в послеоперационной палате. Утром один человек выписан», — написал он.

Голубев уточнил, что на месте взрыва до окончания работ по разбору завалов дежурят бригады медиков, и отметил, что все пострадавшие получат выплаты.

Сейчас на месте инцидента работают следователи, после чего начнётся разбор завалов. Также специалисты ведут поквартирный обход для фиксации ущерба.

«Там, где это уже сделано, коммунальные службы приступают к уборке территории. Газо — и электроснабжение домов будет возобновляться поэтапно», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля в центре Таганрога прогремел взрыв. В результате террористической атаки ВСУ пострадали 16 человек, десять из которых госпитализировали. Наибольшие повреждения получил художественный музей и близлежащие постройки. В центре города перекрыли движение по ряду улиц.

Минобороны России назвало происшествие очередным терактом Киева. Ведомство уточнило, что для атаки использовали переоборудованную ракету комплекса С-200, которую удалось сбить в воздухе с помощью российской системы противовоздушной обороны. Осколки ракеты упали на город.

Позднее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не поощряют нанесение Украиной ударов по территории России и не содействуют им. При этом он переадресовал украинской стороне вопрос о том, может ли быть этот обстрел частью контрнаступления ВСУ.