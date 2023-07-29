Якутск, 29 июля, 2023, 16:28 — ИА Регнум. В возводимом в Якутске Арктическом центре эпоса и искусств откроется общественный центр по сохранению и популяризации духовных ценностей народа саха — представителей коренного населения Якутии. Инициатива, выдвинутая представителями «Итэ5эл субэтэ» — Совета веры народа саха — была поддержана 29 июля главой республики Айсеном Николаевым в входе встречи с общественностью.

Андрей Сорокин, ЯСИА Представители «Итэ5эл субэтэ» на встрече в Доме Арчы в Якутии

«Я поддерживаю вашу инициативу, считаю её важной. Ведь в быстро меняющемся мире каждому из нас родной язык, богатая духовная культура народа саха являются большой опорой, придают нам силу для развития», — подчеркнул Айсен Николаев.

Сам Арктический центр эпоса и искусств, который начнет работу в начале 2025 года, строится в национальном силе. В театральной части возводят три зала в форме урасы — конусообразного шалаша, старинного летнего жилища якутов. Основной зал предназначен для театральных постановок, средний, мультимедийный — для творческих коллективов и домов олонхо — представителей древнейшего эпического искусства якутов.

«Третий зал — «обрядовый», он может стать пространством для духовной культуры народа саха», — предложил глава Якутии. По его мнению, размещение нового центра культуры народа саха в современном здании Арктического центра эпоса и искусств поможет презентовать исконные традиции и многовековую культуру народа саха на международном уровне.

Андрей Сорокин, ЯСИА Глава Якутии Айсен Николаев поддержал идею создания пространства для развития духовной культуры в возводимом в Якутске Арктическом центре эпоса и искусств

Государственному советнику республики Андрею Борисову и координатору «Итэ5эл субэтэ» Павлу Ксенофонтову поручено в кратчайшие сроки обсудить и внести предложения по наполнению малого, «обрядового» зала — урасы как специализированной площадки для проведения алгыс — традиционного обряда якутов по обращению к верхним божествам — и других обрядов духовной культуры.

Для возрождения и популяризации духовных традиций Зиновий Игнатьев — руководитель общественной организации «Сырдык Айыы сыдьаайа» из Мегино-Кангаласского улуса — призвал поддержать создание и развитие в улусах республики Центров Арчы — мест для проведения обрядов изгнания злых духов.

Андрей Сорокин, ЯСИА Представители «Итэ5эл субэтэ» на встрече в Доме Арчы

Айсен Николаев обратил внимание на то, что в Якутии формируется единая система, объединяющая дома Олонхо улусов, которые должны стать центрами духовности на местах. Предусмотрено ежегодное финансирование творческих проектов и программ по реконструкции таких домов в размере не менее 50 млн рублей.

Помимо этого, учреждены стипендии главы республики народным мастерам — носителям традиционного культурного наследия, хранителям эпического богатства народа саха — олонхосутам и запевалам осуохая — традиционного хороводного кругового танца якутов. А также мастерам уникального кузнечного дела.

Андрей Сорокин, ЯСИА Обрядовые предметы якутян

В мероприятии в Доме Арчы г. Якутска приняли участие представители Домов Итэҕэл и Арчы из Якутска, Мегино-Кангаласского, Кобяйского, Чурапчинского, Таттинского, Усть-Алданского, Намского, Горного, Хангаласского, Вилюйского, Сунтарского улусов. Центр духовной культуры «Арчы Дьиэтэ» (Дом Арчы) Окружного центра народного творчества» города Якутска на 50 посадочных мест построен в 2002 году.

Как сообщало ИА Регнум, проект Арктического центра эпоса и искусств призван стать центром единой системы по эпическому наследию народов Якутии и специализированной площадкой для сельских и городских творческих коллективов республики.

Уже к концу 2024 года на вечномёрзлом грунте будет возведено единое семиэтажное здание площадью 33 тысячи кв. м. Учитывая климатические особенности региона, побывавший на стройке глава региона Айсен Николаев поручил ускорить темпы работ.