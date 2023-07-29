Красногорск, 29 июля, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Массовое отравление произошло на территории пищевого предприятия «Союзснаб» в Красногорске, сообщили 29 июля в Telegram-канале «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Там 37 человек почувствовали недомогание после приёма пищи», — говорится в сообщении.

По информации источника, большинство из пострадавших госпитализировали. По данному факту проводится проверка.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля семнадцать человек, в том числе четыре ребёнка, отравились едой из суши-бара в Тамбове. Детей госпитализировали. В Роспотребнадзоре возбудили административное производство в отношении владельца заведения «Суши Даром». При осмотре помещений предприятия выявили ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

12 июля не менее 36 воспитанников детских садов отравились, предположительно, йогуртом в детских садах Орска. Девять детей госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с предварительным диагнозом «острая пищевая токсикоинфекция».