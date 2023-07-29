Нальчик, 29 июля, 2023, 10:17 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии эвакуировали четырёх туристов с перевала «Цаннер», ранее попросивших о помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

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«По состоянию на 06:00 29 июля 2023 года, поисково-спасательные работы в Черекском районе завершены», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Туристов с высоты 3700 метров доставили в альплагерь «Безенги». Их жизням ничего не угрожает.

Для проведения работ привлекли четырёх спасателей Эльбрусского высокогорного отряда, а также коммерческий вертолёт.

Просьба о помощи от участников туристической группы из шести человек, находящихся на перевале Цаннер в Черекском районе, поступила днём 28 июля. Двое сорвались и получили телесные повреждения. К вечеру того же дня двух пострадавших эвакуировали на вертолёте.

Как сообщало ИА Регнум, в июле группа альпинистов из четырёх человек застряла на Эльбрусе из-за непогоды. Люди попросили о помощи. Они сообщили, что находятся на высоте 5300 метров и не могут спуститься из-за погодных условий.

Группа из пяти спасателей выдвинулась к ним на помощь. В итоге альпинистов доставили к отметке 3800 метров, от дальнейшей помощи они отказались.

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