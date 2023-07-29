Санкт-Петербург, 29 июля, 2023, 09:55 — ИА Регнум. Сын Патриса Лумумбы Роланд сталкивался с проявлениями расизма в Европе, в частности, во Франции, где он учился. Он заявил об этом 28 июля в кулуарах саммита Россия — Африка.

Pool Olivier Matthys/Global Look Press Роланд Лумумба

«Я жил некоторое время в Европе и могу говорить об этом: да, я встречался с расизмом. Я учился в Париже, изучал право и в итоге стал юристом. И если говорить о расизме, я думаю, что он есть во Франции», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Сын Патриса Лумумбы отметил, что, хотя он и не жил в России, он сомневается в том, что в Российской Федерации может существовать расизм, так как она было одной из первых стран, увековечившей имя его отца.

«Я не думаю, что такую страну можно назвать расистской, этот акт увековечивания прямо говорит об этом», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля МИД Франции на фоне беспорядков в стране заявил, что считает безосновательными и односторонними заявления Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации.

КЛРД ранее заявил о дискриминации со стороны французских полицейских по расовому признаку. До этого он призвал Париж к борьбе с системным расизмом в полиции и наказанию стражей порядка из-за убийства 17-летнего подростка алжирского происхождения в пригороде Парижа.

Позднее вице-премьер Финляндии Риикка Пурра подверглась критике за расистские комментарии, которые она могла под псевдонимом публиковать в 2008 году в интернет-блоге. Политик извинилась за эти комментарии.