Анкара, 29 июля, 2023, 09:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не стал проводить переговоры со своим коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по возможности возобновления зерновой сделки. Об этом 28 июля написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

Телефонный разговор, который ранее хотел провести с Путиным турецкий президент, всё ещё не состоялся. При этом представители Анкары пытаются вести такой диалог по другим каналам, сообщили источники.

Как отметила экс-высокопоставленный дипломат Гулру Гезер, которая работала в посольстве Турции в Москве, Путин не так сильно доверяет Эрдогану, как это было раньше. Она считает, что теперь Россия и особенно Кремль «ставят под сомнение образ мышления» турецкого лидера.

Гезер назвала необычным тот факт, что Путин не отвечает на звонки лидера другой страны.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Эрдоган заявил о своём желании провести с Путиным переговоры по возможности возобновления зерновой сделки. Турецкий лидер уточнил, что хотел бы провести такой разговор в ближайшее время.

Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в планах Путина пока нет контактов с президентом Турции.

Россия 17 июля официально уведомила ООН, Турцию и Украину о прекращении действия зерновой сделки. Это было сделано ввиду того, что ни одно из требований России Западом выполнено не было, хотя соглашение трижды продлевалось российской стороной.