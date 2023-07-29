Якутск, 29 июля, 2023, 16:27 — ИА Регнум. В Якутске строят один из крупнейших культурных комплексов не только на Дальнем Востоке, но и в России. Уже к концу 2024 года на вечномёрзлом грунте будет возведено единое семиэтажное здание площадью 33 тысячи кв. м, где расположатся Государственная филармония и Арктический центр эпоса и искусств с Театром Олонхо и Саха Академическим театром имени П. А. Ойунского. Учитывая климатические особенности региона, побывавший на стройке глава региона Айсен Николаев поручил ускорить темпы работ.

Андрей Сорокин, ЯСИА Глава Якутии Айсен Николаев проверил ход строительства здания Государственной филармонии и Арктического центра эпоса и искусств в Якутске

Проект призван стать центром единой системы по эпическому наследию народов Якутии и специализированной площадкой для сельских и городских творческих коллективов республики.

«Главная задача — выполнить план на строительный сезон: возвести монолитный каркас здания и закрыть тепловой контур. Нужно запустить тепло в здание, что обеспечит выполнение строительно-монтажных работ в зимнее время», — подчеркнул глава Якутии.

Андрей Сорокин, ЯСИА Глава Якутии поручил ускорить темпы строительства Арктического центра эпоса и искусств

Объект возводят в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве между правительством республики и Группой «ВИС». По словам генерального директора ООО «Семнадцатая концессионная компания» Виктора Алексеенко, для выполнения всех намеченных планов работы на объекте ведутся в две смены, занято более 200 человек.

Комплекс рассчитан на 1530 зрительных мест, а площадь благоустраиваемой территории составит 15,4 тысячи кв. м. В рамках проекта укрепят береговую линию и создадут пешеходную набережную на озере Сайсары в Якутске. По словам Алексеенко, используемые строителями технологии позволят поднять открытую прогулочную площадку на берегу озера над вечномёрзлыми грунтами и избежать её деформации в случае растепления грунтов.

Андрей Сорокин, ЯСИА Ход троительства Арктического центра эпоса и искусств в Якутии

«Проектом предусмотрено 360 свай, 62 из которых уже погружено. На текущий момент полностью законтрактованы поставки фасадного остекления, его приёмка на объекте начнётся уже в августе. Фасад из стекла будет выполнен по всему периметру здания, а внешний контур украсят навесные ажурные конструкции», — пояснил Виктор Алексеенко.

В число дополнительных функциональных помещений культурного центра войдут зал для проведения публичных мероприятий, выставочно-обрядовый зал, выставочные зоны, большие и малые репетиционные залы, собственная студия звукозаписи. Современное световое, мультимедийное и акустическое оборудование позволит проводить на одной площадке мероприятия от классических концертов до масштабных театральных постановок.

В блоке, где разместится Арктический центр эпоса, сейчас выполняется армирование трибун амфитеатра зрительного зала Театра Олонхо, армирование стен и устройство плит перекрытия на высоте выше 13 метров репетиционного зала.

В корпусе филармонии продолжаются работы по бетонированию конструкций основного зала, на днях завершили очередную заливку бетонного перекрытия объёмом около 200 кубометров. Всего в монолитное тело здания на сегодняшний день залито почти 15 тысяч кубометров бетона.

Андрей Сорокин, ЯСИА Якутск. Строительство Арктического центра эпоса и искусств

Одновременно выполняются работы по подключению к внешним инженерным сетям. Проложена магистраль напорной хозяйственно-бытовой канализации, ведётся подготовка к устройству приёмных колодцев.

Следующим этапом запланировано начало монтажа внутренних коммуникаций здания. В дальнейшем планируется приступить к устройству теплотрассы, короб для которой уже проложен, а оборудование индивидуального теплового пункта прибудет на площадку в сентябре.

Эскизы внутренней отделки зрительных залов, фойе и других помещений проходят процесс обсуждения и согласования.

Как сообщало ИА Регнум, в Якутии на финишную прямую вышло строительство этнокультурного центра «Эйгэ» в Жиганске. В центре расположится зрительный зал на 232 места, помещение для просмотра видео, а также круглый обрядовый зал с очагом посередине. Проект возводится для сохранения и взаимообогащения традиций коренных народов севера республики и национальных культур народностей, населяющих заполярный район.

Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков на форуме «Российская креативная неделя — Дальний Восток» оценил системный подход Якутии к развитию креативных индустрий. По его словам, выбранный Айсеном Николаевым приоритет — создание экосреды — это «намного более продвинутая модель».