Москва, 29 июля, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Кандидата в американские президенты Роберта Кеннеди — младшего могут начать травить и критиковать в США после его заявлений о необходимости налаживания с Россией диалога на высоком уровне. Об этом 29 июля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Julia Nikhinson — CNP/Global Look Press Роберт Кеннеди — младший

Как отметила в беседе с РИА Новости дипломат, американский истеблишмент всегда начинает травить тех, кто высказывает что-либо, отличное от его мнения.

«Думаю, сейчас будет включена колоссальная машина ненависти и травли, «отмены», как они любят, потому что это (высказывания Кеннеди-младшего. — Прим. ред.) полностью идёт вразрез с тем, что они декларируют на протяжении последних лет», — сказала она.

Захарова отметила, что Россия не блокировала отношений ни с одной из стран мира и готова была к развитию отношений с США, на протяжении многих лет убеждая Вашингтон в том, что равноправные и взаимовыгодные отношения лучше любой горячей или холодной войны.

«Но, вы видите, доминирует другая там логика, логика собственной исключительности, диктата, навязывания всем своего мнения», — пояснила официальный представитель МИД.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля Роберт Кеннеди — младший заявил, что США необходимо наладить диалог с Россией на высоком уровне. По его мнению, американская сторона в данный момент находится в состоянии борьбы с Москвой, однако у российской стороны на тысячи единиц больше ядерных вооружений, чем у США.

До этого бывший советник Госдепа Джеймс Карден указал на ряд серьёзных ошибок США в отношении России. По его мнению, это привело к событиям на Украине, ставшим большой проблемой для Вашингтона, и к значительному ухудшению отношений между Москвой и Вашингтоном.

Перед этим профессор Джозеф Сиракуз заявил, что президент США Джо Байден совершает «смертельную» ошибку, недооценивая ядерный потенциал России и решимость Москвы применить этот вид оружия в случае необходимости. Он уточнил, что американский лидер изолирован своим окружением от реального мира, в связи с чем высказывает нереалистичные вещи.