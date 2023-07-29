Таджикистан, 29 июля, 2023, 09:01 — ИА Регнум. Жилые дома, объекты инфраструктуры и дороги получили повреждения из-за схода селей в ряде районов Согдийской области Таджикистана, сообщили 29 июля в комитете по чрезвычайным ситуациям при правительстве республики.

IMAGO/B&S/Bernd März/Global Look Press

«Из-за проливных дождей на территории посёлка Урметан Согдийской области сошли сели, в результате чего были затоплены и частично повреждены дороги местного значения, вспомогательные объекты и жилые дома», — процитировало РИА Новости пресс-секретаря комитета Умеду Юсуфи.

Она уточнила, что пострадали 63 домохозяйства, в том числе семь жилых домов.

Сход селей в Согдийской области Таджикистана произошёл на фоне сильных дождей. В результате ливней повысился уровень воды в реке на территории Лахшского района. Сход селей произошёл также в Пенджикентском районе.

Как сообщало ИА Регнум, сильные дожди наблюдаются на территории Краснодарского края. Из-за непогоды закрыли пляжи в Сочи: в городе объявили штормовое предупреждение. На территории области 29 июля продолжатся сильные ливни, есть опасность формирования смерчей на море.