Херсон, 29 июля, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Чтобы откачать воду и расчистить территории в Херсонской области после подрыва Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Каховской ГЭС, потребуется ещё несколько недель. Об этом 29 июля заявил врио главы региона Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он добавил, что не ожидает от киевских властей ликвидации последствий теракта на гидроэлектростанции, работу над устранением активно ведут специалисты региона. По его словам, вода осталась только в низинных местах, откуда нет естественного стока. В таких местах её откачивают спасатели и коммунальщики.

«О первоначальном этапе завершения можно будет говорить, лишь когда полностью уберём воду и очистим территории. Это займет ещё недели, может быть — месяцы», — уточнил в беседе с ТАСС Сальдо.

Врио главы региона отметил, что полностью считать ликвидированными последствия разрушения ГЭС можно будет только после того, как отстроят испорченные водой здания, сооружения, инфраструктуру, а также восстановят саму гидроэлеьтростанцию.

Как сообщало ИА Регнум, в результате очередного обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня некоторые задвижки Каховской ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более 30 населённых пунктов полностью или частично затопило. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС.

В результате ЧП на Каховской ГЭС в Херсонской области погибли 55 человек. В областных больницах — в Геническе, Скадовске, Каланчаке — на лечении находились 154 жителя затопленных прибрежных районов.

Экс-глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута заявил, что Каховского водохранилища больше не существует. Он добавил, что немного от водохранилища осталось в Херсонской области. В Запорожье, где было основное Каховское водохранилище, в районе Васильевки, его уже практически нет, остались только лужицы.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Каховскую ГЭС гарантированно восстановят из-за её важности в водоснабжении степей Причерноморья и севера Крыма. По его словам, это произойдёт однозначно, как только позволит военная обстановка.