Киев, 29 июля, 2023, 08:26 — ИА Регнум. Ракеты, произведённые в Северной Корее, используют для РСЗО «Град» артиллерийские расчеты ВСУ, понимая, что эти снаряды устаревшие и ненадёжные. Об этом 28 июля пишет газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как сообщает издание, северокорейское оружие было продемонстрировано корреспондентам украинскими военнослужащими. До сих пор о применении таких ракет Украиной нигде не сообщалось.

Один из командиров украинской артиллерии, сказал, что его подчинённые неодобрительно относятся к использованию северокорейских боеприпасов, так как эти ракеты ведут себя непредсказуемо. Среди таких ракет высок процент неразорвавшихся единиц, многие из которых дают осечку или не взрываются. Согласно маркировке, боеприпасы были изготовлены в 1980-е или 1990-е годы.

Военнослужащие рассказали, что к работающим ракетным установкам, заряженным северокорейскими снарядами, опасно подходить близко. Как пояснил один из украинских военных, ракеты «очень ненадежны и иногда творят безумные вещи».

Несмотря на все недостатки северокорейских устаревших снарядов, в ВСУ отметили важность каждого боеприпаса. По словам украинских военных, ракеты Киеву передала некая неназванная «дружественная страна», которая перехватила судно с грузом боеприпасов производства КНДР.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские бойцы группировки сил «Центр» огнем артиллерии ликвидировали свыше 150 военнослужащих ВСУ и взяли в плен ещё 10 военных. Кроме того, они поразили несколько единиц техники ВСУ: уничтожены боевая машина пехоты, 2 бронированные машины, 3 автомобиля типа пикап.

Также артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили танк, две гаубицы «Мста-Б» и орудие Д-20. При этом средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) и снаряд от реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Минобороны РФ 26 июля объявило, что российские войска продвинулись на краснолиманском направлении до 3 км по фронту и до 2,7 км вглубь обороны Вооружённых формирований Украины.