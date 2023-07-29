Киев, 29 июля, 2023, 08:23 — ИА Регнум. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) будет по-прежнему отмечать Рождество 7 января, несмотря на закон о переносе даты празднования, заявил глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент в интервью изданию «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

Представитель церкви напомнил, что 25 декабря на Украине — день, на который перенесли празднование — уже несколько лет является выходным. При этом, по словам Климента, в эту дату о празднике почти ничего не вспоминает.

Председатель отдела выразил уверенность, что подавляющее большинство жителей Украины будут относиться к указанному дню так, как делали и раньше. Он также отметил, что традиция праздновать 7 января связана не с Россией, а с порядками Православной церкви, которая ориентируется на Иерусалим.

В этом месте, как указал Климент, главные торжества проходят по юлианскому календарю. Священнослужитель добавил, что решение праздновать Рождество в православии 25 декабря пришло позднее из Турции.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на Украине с 7 января на 25 декабря. Верховная рада приняла законопроект 14 июля. В нем предписывается изменение дат Дня украинской государственности (с 28 июля на 15 июля) и Дня защитников Украины (с 14 октября на 1 октября).

Американский журналист Джексон Хинкл назвал украинского президента «сатанистом» из-за его решения перенести празднование Рождества. 28 июня депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выразила мнение, что перенос празднования Рождества на Украине наталкивает на мысль о желании Киева подстроиться под западную культуру и внедрить русофобские настроения во все сферы жизни страны.