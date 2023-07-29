Красноярск, 29 июля, 2023, 08:17 — ИА Регнум. В Красноярском крае при пожаре погибли три человека. Об этом сообщили в Гласном следственном управлении СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM

Уточняется, что возгорание в частном доме по улице Красноармейской в Дзержинском районе края произошло ночью 29 июля. О произошедшем в пожарную охрану сообщили соседи. При разборе сгоревшего жилища пожарные обнаружили тела погибших ― мужчины, его жены и их 14-летней внучки. Они погибли в результате отравления угарным газом.

По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.

«Очаг возгорания зафиксирован на веранде дома, предварительно, в месте подключения двух морозильных камер в один удлинитель», ― говорится в сообщении следственного ведомства в Telegram-канале..

По данному факту возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля в Хабаровске в результате пожара в частном доме погибли два человека. Прибывшие на место происшествия пожарные расчёты немедленно приступили к ликвидации возгорания. Звено газодымозащитной службы отправилось в дом на поиски людей. В ходе разведки в одной из комнат обнаружили тела женщины и несовершеннолетнего ребёнка без признаков жизни.

13 июля пожар вспыхнул в селе Шайдуриха Невьянского городского округа Свердловской области. В результате природного пожара получили повреждения около 40 жилых домов. По словам местных жителей, одна из улиц населённого пункта фактически сгорела полностью.

Не обошлось без жертв. Один человек погиб и ещё двое пострадали. Последним оказали на месте медпомощь врачи Невьянской ЦРБ.