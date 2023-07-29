Якутск, 29 июля, 2023, 08:18 — ИА Регнум. В результате столкновения легкового автомобиля с трактором и другой легковушкой на федеральной трассе «Колыма» в Якутии погиб человек. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия).

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что, по предварительной информации, вечером 28 июля водитель автомобиля Toyota Probox 66-м км федеральной автодороги «Колыма» не выбрал необходимую скорость и безопасную дистанцию до движущегося впереди трактора МТЗ-82, в результате чего столкнулся с ним.

После этого легковушку вынесло на встречную полосу, где он совершил столкновения с легковым автомобилем Toyota Ipsum.

«В результате автоаварии одна из пассажиров автомашины Toyota Ipsum, женщина 1987 года рождения, от полученных травм скончалась на месте до прибытия скорой медицинской помощи, остальных двух пассажиров и водителя Toyota Ipsum, а также одного пассажира и водителя Toyota Probox с различными травмами госпитализировали в Мегино-Кангаласскую больницу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что тракторист при аварии не пострадал. Также указывается, что в салоне автомобиля Toyota Ipsum находились четыре человека, включая водителя, которые все были в момент ДТП пристёгнуты ремнями безопасности. В Toyota Probox находились водитель и пассажир, они не были пристегнутые ремнями безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля два человека погибли при столкновении электрички и легкового автомобиля в Ставропольском крае. Водитель легкового автомобиля проигнорировал запрещающий красный сигнал семафора и выехал на железнодорожные пути.

До этого автоинспекторы в Волгограде произошла дорожная авария с пьяным священником: он устроил дебош и попытался скрыться с места ДТП.