Анкара, 29 июля, 2023, 08:01 — ИА Регнум. Вероятность полного отказа от системы «всё включено» (all inclusive) в отелях Турции крайне мала. Такое заявление сделал 29 июля советник мэра Антальи по туризму и экс-глава Федерации отельеров Турции Осман Айык в беседе с РИА Новости.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Турецкий отель

Как пояснил чиновник, призыв председателя Конфедерации торговцев и ремесленников Турции Бендеви Паландокена к отказу от системы «всё включено» на курортах на сегодняшний день неактуален. Полностью такую систему отменять никто не собирается. Айык пояснил, что в Турцию приезжают разные клиенты с самыми различными требованиями, и если кому-то достаточно отеля без завтрака, то есть и те, кому система «всё включено» — обязательное условие для отдыха.

При этом Айык допустил, что в будущем в связи с ростом цен на отдых может появиться какой-то базовый вариант, к которому туристы смогут по желанию добавлять разные опции, которые будут оплачиваться отдельно.

По мнению Айыка, если в Турции однажды примут решение об отмене системы «всё включено», то примеру турецких отелей последуют все другие страны и Турция станет флагманом и образцом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что стоимость отдыха в Турции летом 2023 года выросла от 20 до 70% в зависимости от сегмента. Как отметила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова, туристы из России не отказываются из-за этого от отдыха, но экономят, изменяя время отдыха или категорию отеля. По прогнозам АТА, за три летних месяца в Турции отдохнут около 3 млн россиян.

Уточняется, что Стамбул стал самым популярным транзитным городом у россиян. Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) определили самые популярные у россиян страны для длительной транзитной остановки, и на первом месте оказалась Турция.