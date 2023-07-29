Вашингтон, 29 июля, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер с усмешкой ответила на вопрос журналиста о том, может ли президент США Джо Байден провести брифинг, посвященный его здоровью, и откровенно поговорить с представителями СМИ на эту тему. Видеозапись выступления привёл телеканал Fox News.

The White House Карин Жан-Пьер

Задавший вопрос журналист отметил, что, если бы американский лидер вышел бы к прессе на 45 минут, «всё бы прояснилось». Он попросил Жан-Пьер передать это пожелание президенту.

В ответ пресс-секретарь, улыбаясь, заявила, что ценит эту просьбу и благодарит за такие слова. После этого она решила сказать, что-то о Байдене, но остановилась и ненадолго замялась, а затем вновь выразила журналисту благодарность.

Жан-Пьер добавила, что Байден ценит и «осознает» заданный вопрос. Далее пресс-секретарь сменила тему выступления со здоровья Байдена на экономическую ситуацию в США.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Джо Байден, комментируя гибель в США двоих мальчиков от приёма поддельных таблеток с фентанилом, усмехнулся и напомнил, что фентанил появился в стране в период правления предыдущего американского президента Дональда Трампа. Поведение действующего главы Белого дома вызвало шквал критики.

Его также осудила мать погибших детей Ребекка Кисслинг, назвав слова Байдена глумлением над горем. Карин Жан-Пьер попыталась объяснить усмешку президента сочувствием.