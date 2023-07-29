Ниамей, 29 июля, 2023, 07:35 — ИА Регнум. Жители Нигерии не согласны с переворотом в стране, для его начала не существовало никаких причин. Такое заявление сделал 28 июля специальный советник президента Нигера Интинкар аль-Хасан, его слова приводит телеканал Al-Jazeera.

Darwinek Карта-флаг Нигера

«Народ не согласен с произошедшим в стране переворотом», — указал аль-Хасан.

Спецсоветник главы Нигера подчеркнул, что руководство страны не увидело никаких причин и мотивов для начала переворота. По мнению аль-Хасана, заявления командующего президентской гвардией генерала Абдурахмана Тчиани, который возглавляет образованный мятежниками «Национальный совет по защите отечества», угрожают единству Нигера.

Ранее ИА Регнум сообщало, что США допускают прекращение сотрудничества с правительством Нигера, в том числе в сфере безопасности. Белый дом потребовал немедленного освобождения президента Мохамеда Базума, которого взяла под стражу группа военных, возглавляемая командующим президентской гвардией.

В ночь на 27 июля президента Нигера Мохамеда Базума задержала его собственная гвардия. Военные, устроившие мятеж, объявили комендантский час и закрыли государственную границу, предупредив о недопустимости иностранного вмешательства в ситуацию. Позже командование армии объявило, что солидарно с мятежниками, объяснив это стремлением предотвратить кровопролитие и сохранить неприкосновенность главы государства.