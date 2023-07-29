Донецк, 29 июля, 2023, 07:26 — ИА Регнум. Бойцы группировки сил «Центр» огнем артиллерии ликвидировали свыше 150 военнослужащих ВСУ и взяли в плен ещё 10 военных, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

Кроме того, они поразили несколько единиц техники Вооружённых сил Украины.

«В результате огня артиллерии группировки войск «Центр» уничтожены боевая машина пехоты, 2 бронированные машины, 3 автомобиля пикап и более 150 боевиков. 10 военнослужащих сдались в плен», — сказал Савчук в беседе ТАСС.

Начальник пресс-центра также заявил, что артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили танк, две гаубицы «Мста-Б» и орудие Д-20. При этом средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) и снаряд от реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля Минобороны РФ объявило, что российские войска продвинулась на краснолиманском направлении до 3 км по фронту и до 2,7 км вглубь обороны Вооружённых формирований Украины.

28 июля военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко написал, что на купянском и краснолиманском направлениях военные медики ВСУ столкнулись с дефицитом патолого-анатомических мешков для тел погибших украинских военных. Кроме того, в медицинских учреждениях Украины, в том числе отделениях судебно-медицинской экспертизы, образовалась нехватка таких средств, как формальдегид и жидкий азот.