Российские артиллеристы уничтожили более 150 украинских военных
Российские артиллеристы из группировки «Центр» уничтожили более 150 украинских военных
Донецк, 29 июля, 2023, 07:26 — ИА Регнум. Бойцы группировки сил «Центр» огнем артиллерии ликвидировали свыше 150 военнослужащих ВСУ и взяли в плен ещё 10 военных, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
Кроме того, они поразили несколько единиц техники Вооружённых сил Украины.
«В результате огня артиллерии группировки войск «Центр» уничтожены боевая машина пехоты, 2 бронированные машины, 3 автомобиля пикап и более 150 боевиков. 10 военнослужащих сдались в плен», — сказал Савчук в беседе ТАСС.
Начальник пресс-центра также заявил, что артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили танк, две гаубицы «Мста-Б» и орудие Д-20. При этом средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) и снаряд от реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Как сообщало ИА Регнум, 26 июля Минобороны РФ объявило, что российские войска продвинулась на краснолиманском направлении до 3 км по фронту и до 2,7 км вглубь обороны Вооружённых формирований Украины.
28 июля военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко написал, что на купянском и краснолиманском направлениях военные медики ВСУ столкнулись с дефицитом патолого-анатомических мешков для тел погибших украинских военных. Кроме того, в медицинских учреждениях Украины, в том числе отделениях судебно-медицинской экспертизы, образовалась нехватка таких средств, как формальдегид и жидкий азот.