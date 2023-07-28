Новый, 521-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о том, что российские артиллеристы плотным огнем накрыли группы украинских диверсантов в районе села Садовое в Херсонской области. Уничтожен командно-наблюдательный пункт, пояснил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Днепр» майор Роман Кодрян.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Тем временем в связи с обстрелом Таганрога со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белом доме завили, что не поощряют и не содействуют атакам по территории России. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби также задал вопрос украинцам: «Является ли ракетный обстрел российского города частью активизировавшегося контрнаступления ВСУ?».

28 июля украинские вооружённые силы выпустили по Таганрогу ракету зенитного-ракетного комплекса (ЗРК) С-200, которую переоборудовали в ударный вариант. Пострадали 16 человек, из них 10 оказались в больнице.

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