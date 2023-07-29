Вашингтон, 29 июля, 2023, 06:37 — ИА Регнум. Шуточное заявление о том, что он 600 лет занимается политикой, сделал мериканский президент Джозеф Байден в ходе мероприятия в американском штате Мэн. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

На мероприятии, посвящённом сбору средств для проведения избирательной кампании, Байден рассказал о своём первом дне в качестве главы государства, о церемонии инаугурации и о бюстах видных американских деятелей, которые стоят в Овальном кабинете.

«Я нахожусь там уже 600 лет. Я знаю, что внешне по мне не скажешь, но я уже очень долго занимаюсь этим», — пошутил глава Белого дома, обыгрывая факт о том, что он является самым возрастным президентом в истории США.

Байдену исполнилось уже 80 лет, а если он переизберётся на второй президентский срок, то вступит в должность уже в возрасте 82 лет. Преклонный возраст действующего американского лидера является поводом для его политических противников, республиканцев, сомневаться в умственных и физических способностях Байдена на посту президента США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что команда президента США Байдена всерьёз озаботилась тем, чтобы сохранить репутацию главы Белого дома, и занялась разработкой мер, которые бы позволили им избежать в будущем неловких и опасных инцидентов, во время которых глава государства спотыкается на людях.

В частности, чтобы свести к минимуму риск травмирования Байдена и число неловких ситуаций, команда президента стала чаще использовать при посадке и высадке из самолёта более короткие трапы. Данная мера помогает не всегда. Так, 14 июля Байден вновь споткнулся, поднимаясь по короткому трапу при посадке на борт самолёта в аэропорту Хельсинки.