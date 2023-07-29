Вашингтон, 29 июля, 2023, 05:56 — ИА Регнум. Президента Украины Владимира Зеленского назвал «сатанистом» американский журналист Джексон Хинкл в связи с решением политика его решения перенести на Украине празднование Рождества. Соответствующее заявление журналист сделал 28 июля в своём Twitter.

Алексей Колчин ИА REGNUM Рождество

«Сатанист Зеленский подписал закон о переносе Рождества на Украине с 7 января», — написал Хилл.

Хилл поясняет, что мотивом такого странного решения стало стремление украинского лидера как можно скорее разорвать с прошлым и избавиться от всего, что связано с Россией.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Украины подписал закон, согласно которому празднование Рождества на Украине переносится с 7 января на 25 декабря.

Авторы законодательной инициативы в качестве причины переноса даты празднования главного христианского праздника называли «навязывание Украине российской идеологии» в виде соблюдения юлианского календаря и празднования Рождества 7 января. Как пояснил сам украинский лидер, такой закон важен для укрепления национального единства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла предложение украинского лидера. Она отметила, что этим решением президент Украины позиционирует себя в качестве католика.