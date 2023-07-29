Вашингтон, 29 июля, 2023, 05:10 — ИА Регнум. Американские военнослужащие якобы никак не участвуют в украинском конфликте, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге 28 июля.

Иван Шилов ИА Регнум

Представитель администрации США подчеркнул, что «они не занимались и не будут заниматься этим». Кирби напомнил, что такую позицию неоднократно подтверждал американский президент Джо Байден.

Вместе с тем координатор признал, на Украине действительно находятся сотрудники сил безопасности США, а также военный атташе.

Как сообщало ИА Регнум, в середине апреля член Конгресса США республиканец Мэтт Гетц выдвинул резолюцию с требованием к Белому дому представить информацию о присутствии американских военных на Украине. В конце мая газета Washington Post опубликовала статью, в которой говорилось, что на стороне ВСУ в украинском конфликте могут принимать участие тысячи американских наёмников.

В середине июля советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заверил, что американские военные не будут воевать с российской армией в рамках украинского конфликта.