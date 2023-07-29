Даллас, США, 29 июля, 2023, 04:48 — ИА Регнум. Наказание в виде 10 лет тюремного заключения грозит гражданке России Наталье Семёновой по обвинению в преступном сговоре и пособничестве в производстве наркотиков, сообщил журналистам адвокат женщины Алексей Тарасов.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

Речь идёт о пяти годах тюрьмы за каждую из обвинительных статей.

«Если исходить из текста [обвинения], то максимально ей грозит 10 лет», — сказал юрист, слова которого приводит ТАСС.

Адвокат уточнил, что его подзащитная не признала себя виновной ни по одному пункту обвинений. Заседание по делу Семёновой назначили на 6 ноября.

В настоящее время женщина находится в тюрьме округа Грегг (штат Техас). Тарасов также отметил, что здоровье подзащитной «оставляет желать лучшего», поскольку она уже долго находится под стражей и имеет хронические заболевания.

Адвокат пояснил, что Семёнова страдает от проблем с зубами и нуждается в обследовании у стоматолога, что в тюремных условиях «сделать трудно».

Полиция задержала Семёнову и её супруга гражданина США Рассела Роса в конце февраля 2023 года после обыска в их доме, где при проверке обнаружили около 450 кг марихуаны. Вместе с супругами были задержаны ещё несколько человек — выходцы из России и Боливии.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года США и Россия обменяли российского гражданина Виктора Бута на баскетболистку американской сборной Бриттни Грайнер. Бут отбывал наказание в тюрьме в Соединённых Штатах по обвинению в торговле оружием. Его осудили в 2012 году на 25 лет.

Грайнер, в свою очередь, находилась в российской колонии за контрабанду наркотиков. Спортсменку задержали в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево, обнаружив при ней наркотики. В августе ее приговорили к девяти годам заключения и штрафу в размере 1 млн рублей.