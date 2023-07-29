Богота, 29 июля, 2023, 04:33 — ИА Регнум. До 29 человек возросло количество жертв схода лавины в Колумбии после того, как спасатели обнаружили тело последнего пропавшего без вести. Об этом 28 июля сообщил глава пожарной службы в департаменте Кундинамарка Альваро Фарфан в своём Twitter.

Sochiadm.ru Горы

Как уточнил капитан Фарфан, тело последнего из списка пропавших без вести при сходе лавины обнаружено в реке Гаюрибе в секторе Ла-Реформа. После извлечения тела и процедуры опознания поисково-спасательная часть операции была завершена. Общее число найденных жертв составило 29 человек.

Глава региональной пожарной службы уточнил, что работы в зоне бедствия продолжаются.

Лавина сошла с гор Кундинамарки 17 июля, снежная масса накрыла около 30 жилых домов. В результате схода лавины погибли 20 человек, девять пропали без вести, ещё шесть человек пострадали. Из зоны бедствия были эвакуированы несколько десятков человек.

Ранее ИА Регнум сообщало, что покоривший Эверест десять раз альпинист из Северной Ирландии (Великобритания) Ноэль Ханна умер после спуска с пика Аннапурны, который находится в западном Непале.

Также сообщалось, что молния попала в группу туристов, совершавших восхождение на пик Звёздный в природном парке Ергаки на юге Красноярского края. В результате удара молнии одна женщина погибла на месте, двое мужчин получили травму ног.