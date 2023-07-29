Симферополь, 29 июля, 2023, 04:07 — ИА Регнум. Движение автотранспорта по Крымскому мосту было возобновлено через час после приостановки, но затем мост перекрыли второй раз за ночь. Об этом 29 июля сообщает Telegram-канал, оперативно оповещающий о ситуации на Крымском мосту.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

Информация о возобновлении движения автотранспорта была размещена в 00:47 мск, но уже в 03:04 мск появилось оповещение о том, что движение транспортных средств по Крымскому мосту вновь временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

При этом по состоянию на 01:00 мск в очереди на досмотр со стороны Краснодарского края находились 110 транспортных средств, со стороны Керчи — 70 транспортных средств.

О причинах остановки движения автотранспорта по мосту не сообщается.

Ранее ИА Регнум сообщало о приостановке движения автотранспорта по Крымскому мосту. Начиная с 23:34 мск 28 июля мост был перекрыт до 00:47 мск 29 июля. Таким образом, Крымским мост оставался закрытым более часа.

После теракта 17 июля, в результате которого сильные повреждения получила автодорожная часть Крымского моста, движение по мосту осуществляется в реверсивном режиме.

17 июля Крымский мост был атакован украинской армией. В результате теракта погибли мужчина и женщина, их 14-летняя дочь госпитализирована. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области.