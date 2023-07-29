Вашингтон, 29 июля, 2023, 03:19 — ИА Регнум. Большинство американцев не могут пойти на внеплановые расходы в размере всего $400 без риска обанкротиться, заявила вице-президент США Камала Харрис на выступлении в штате Айова.

Иван Шилов ИА REGNUM Камала Харрис

Её речь касалась защиты прав жительниц Соединённых Штатов на аборты. Харрис затронула тему расходов, чтобы указать на соответствующие проблемы в случае введения в США запрета на прерывание беременности.

По словам вице-президента, женщины будут вынуждены выезжать в другие страны для проведения медицинской процедуры, что обернется для них неподъемными финансовыми издержками.

Как сообщало ИА Регнум, в середине сентября сенатор Конгресса США республиканец Линдси Грэм предложил запретить аборты после 15 недель беременности во всех штатах. В ноябре избиратели в штате Кентукки отклонили поправку к местной конституции о запрете на прерывание беременности.

В апреле 2023 года губернатор Флориды Рон Десантис подписал закон о запрете женщинам в этом американском штате делать аборт после шестой недели беременности.