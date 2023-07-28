Пекин, 29 июля, 2023, 02:57 — ИА Регнум. Прекратить провоцировать напряжение вокруг Тайваня призвало Белый дом посольство Китая в США. Такое заявление сделал 29 июля представитель китайской дипмиссии Лю Пэнюй в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Влияние США на Тайвань

«США должны придерживаться принципа «одного Китая» и трех совместных коммюнике КНР — США и прекратить продавать оружие Тайваню, перестать создавать новые факторы, которые могут привести к напряженности в Тайваньском проливе, и перестать представлять угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе», — указал Лю Пэнюй.

Китайский представитель отметил, что Китай против военных связей США и Тайваня и выделения острову военной помощи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Джозеф Байден поручил госсекретарю США распорядиться о выделении 345 миллионов долларов на оборонную помощь Тайваню.

Военная помощь будет выделена из резервов Пентагона. Планируется, что в пакет войдут переносные зенитно-ракетные комплексы, огнестрельное оружие, ракеты, средства разведки и наблюдения.

В конце июня текущего года Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню вооружения, боеприпасов и оборудования в рамках двух запросов. Общая сумма обеих сделок оценивается в 440 миллионов долларов.