Мелитополь, 29 июля, 2023, 02:10 — ИА Регнум. Украинские боевики на передовой на запорожском направлении открыли стрельбу по иностранному наемнику, а затем подожгли его ещё живого, сообщил журналистам командир подразделения российской разведки с позывным Шума.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Прослушивали захваченную радиостанцию и наблюдали, как расстреляли своего наемника и подожгли его. Видео этого снималось мной, моей подгруппой. Его сожгли заживо», — сказал боец. в беседе с РИА Новости.

Командир подразделения уточнил, что его сослуживцы подбили боевую машину противника, из которой выбралась группа военных, решивших покинуть поле боя. Один из них не смог идти.

Украинские военные решили добить раненого, чтобы не эвакуировать сослуживца. Сначала они расстреляли наемника в упор, а после достали канистру и подожгли.

Шума отметил, что при этом иностранец звал на помощь, крича на английском языке. Российский боец добавил, что отступающие украинские военные могли поступить так, чтобы наемник не оказался в плену у российских войск.

Как сообщало ИА Регнум, в середине мая портал RusVesna распространил информацию о том, что командиры ВСУ «жёстоко и подло» убили военнослужащего 32-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины. Сослуживцы убитого обратились к командованию, призвав провести проверку в связи с этим инцидентом.

20 июня пленный медик ВСУ рассказал, что украинские командиры заставляют подчиненных идти в наступление, посылая на убой и используя их как «пушечное мясо». Он также отметил, что многие военнослужащие киевской армии не хотят воевать и жалеют, что начался вооружённый конфликт с Россией.