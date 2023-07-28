Таганрог, Ростовская область, 29 июля, 2023, 01:47 — ИА Регнум. Постановление о введении режима ЧС в районе взрыва и проведении восстановительных работ подписал глава администрации Таганрога Андрей Фатеев. Об этом мэр города сообщил 28 июля в своём Telegram-канале.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Администрация Таганрога

«Мною подписано постановление о введении режима чрезвычайной ситуации и проведении аварийно-восстановительных и других неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации», — указал Фатеев.

Глава Таганрога уточнил, что режим ЧС объявлен локально и обозначил границы зоны ЧС на территории города. Также Фатеев отметил, что с 07:00 мск 29 июля комиссия начнёт проведение работ по обследованию домов.

К сообщению глава администрации Таганрога приложил скрины постановления о вводе режима ЧС.

Ранее ИА Регнум сообщало, что число пострадавших при падении обломков сбитой украинской ракеты в Таганроге достигло 16 человек. Из них десять человек помещены в медицинские учреждения, в том числе один в тяжелом состоянии.

Остальные госпитализированные пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще шесть человек получили медицинскую помощь амбулаторно.

В центре Таганрога 28 июля прогремел взрыв. Минобороны России назвало происшествие очередным терактом Украины.

Для удара использовалась переоборудованная ракета С-200, которую удалось сбить в воздухе с помощью российской системы противовоздушной обороны. Осколки ракеты упали на город. Эпицентр взрыва пришёлся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома.