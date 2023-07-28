Вашингтон, 29 июля, 2023, 00:40 — ИА Регнум. Сотрудничество с правительством Нигера, в том числе в сфере безопасности, могут прекратить США. Об этом заявил 28 июля координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для СМИ.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«Военный захват власти может вынудить США прекратить сотрудничество с правительством Нигера в сфере безопасности и иных областях», — указал представитель Белого дома.

Также Кирби отметил, что развитие событий в африканском государстве вызывает глубокую обеспокоенность у Вашингтона. Белый дом требует немедленного освобождения президента Мохамеда Базума, которого взяла под стражу группа военных, возглавляемая командующим президентской гвардией.

Ранее ИА Регнум сообщало, что действие конституции в Нигере приостановлено, обязанности главы президента будет исполнять глава образованного мятежниками «Национального совета по защите отечества».

В ночь на 27 июля президента Нигера Мохамеда Базума задержала его собственная гвардия. Военные, устроившие мятеж, объявили комендантский час и закрыли государственную границу. Позже командование армии объявило, что солидарно с мятежниками, объяснив это стремлением предотвратить кровопролитие и сохранить неприкосновенность главы государства.