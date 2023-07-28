Симферополь, 29 июля, 2023, 00:07 — ИА Регнум. Движение автотранспорта временно приостановлено по Крымскому мосту. Об этом 28 июля сообщается в специальном Telegram-канале оперативной информации, публикующем данные о ситуации на мосту.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в сообщении.

Причины приостановки движения автотранспорта не уточняются. По состоянию на 23:00 мск затруднений при проезде к пунктам досмотра с обеих сторон Крымского моста — как со стороны Керчи, так и со стороны Краснодарского края — не наблюдалось.

Также опубликована памятка для водителей, рассказывающая о порядке действий в случае объявления сигнала тревоги.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Министерство обороны России ввело запрет в Керченском проливе на проход всех маломерных судов и плавсредств. Под ограничение попадают прогулочные, парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфы, сабдоски и их аналоги.

17 июля Крымский мост был атакован украинской армией. В результате теракта погибли мужчина и женщина, их 14-летняя дочь госпитализирована. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области.

Президент России Владимир Путин назвал теракт на Крымском мосту жестоким и бессмысленным в военном отношении. Глава государства указал, что все обстоятельства трагедии будут установлены и что Россия ответит на этот теракт.