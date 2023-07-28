Екатеринбург, 28 июля, 2023, 23:37 — ИА Регнум. Жителя Пермского края, пропавшего двое суток назад на перевале Дятлова, нашли живым волонтёры. Об этом 28 июля сообщается в группе поискового отряда «Прорыв» в социальных сетях.

Владимир Гердо/ТАСС

«Найден, жив! Сработала ориентировка! Спасибо огромное всем, кто помогал в поисках», — сказано в сообщении поискового отряда.

Уточняется, что юношу обнаружили вечером 28 июля, его отвезли на ближайшую базу. Информация о состоянии молодого человека не сообщается.

Молодой житель Пермского края 18 лет пропал без вести 26 июля в районе перевала Дятлова. Его поиски вели сотрудники правоохранительных органов и волонтёры. Отмечалось, что юноша может нуждаться в медицинской помощи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Екатеринбурге нашли живой восьмилетнюю девочку, пропавшую больше суток назад. В поисковых мероприятиях были задействованы около 350 сотрудников полиции и волонтёров. Найденного ребёнка доставили в территориальный отдел ОВД для официального опроса в присутствии законных представителей.

Отмечается, что ребёнок был найден в квартире у мужчины, проживающего в соседнем доме. Предварительно, мужчина заманил девочку с помощью собаки. Правоохранители выясняют, не стала ли девочка объектом преступления.