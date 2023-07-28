Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 23:12 — ИА Регнум. Потенциал взаимодействия России и Ливии не исчерпан, а обе страны имеют многолетний опыт сотрудничества, заявил 28 июля российский лидер Владимир Путин на встрече с главой ливийского президентского совета Ливии Мухаммедом Менфи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Артем Геодакян/фотохост-агентство ТАСС Владимир Путин во время встречи с председателем Президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи

«У нас многолетний опыт продуктивной совместной работы, и думаю, что даже потенциал нашего взаимодействия далеко не исчерпан», — сказал президент РФ.

Глава государства также отметил, что торгово-экономические отношения между Россией и Ливией в целом развиваются неплохо. Так, по его словам, товарооборот в 2022 году увеличился на 67,5%.

Путин назвал этот показатель хорошим. Кроме того, президент России сообщил, что в январе–апреле 2023 года товарооборот между двумя странами увеличился ещё почти в два раза.

Российский лидер добавил, что приобретенными наводнениями сотрудничества России и Ливии являются энергетика, а также развитие промышленной и транспортной инфраструктуры.

С 27 июля по 28 июля в Санкт-Петербурге проходит второй саммит Россия — Африка. В первый день мероприятия Владимир Путин встретился с лидерами Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды и Комор. Во второй день саммита президент должен встретиться с главами Камеруна, Сенегала и Эритреи.

Как сообщало ИА Регнум, 27 января министр нефти правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Мухаммед Аун заявил, что ливийские власти пригласили российские компании «Татнефть» и Газпром вернуться к переговорам о разведке нефти в этой африканской стране. Российские организации столкнулись с форс-мажором и приостановили свою деятельность в Ливии после свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи.