Севастополь, 28 июля, 2023, 22:59 — ИА Регнум. Мероприятия по боевой подготовке проводятся на полигоне в районе Казачьей Бухты в Севастополе. Об этом 28 июля рассказал губернатор региона Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«На полигоне в районе Казачьей бухты проводятся мероприятия боевой подготовки с ночными стрельбами. В городе все спокойно», — уточнил губернатор Севастополя.

Развожаев призвал жителей города доверять только информации от официальных источников.

Сообщение губернатора Севастополя связано с тем, что горожан встревожили громкие звуки, похожие на стрельбу, в одном из районов города.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сотрудники ФСБ задержали завербованного военнослужащего, готовившего теракт на одном из кораблей Черноморского флота с высокоточным вооружением. В ФСБ отметили, что у злоумышленника нашли два самодельных взрывных устройства общей мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте.

Также сообщалось, что в ночь на 25 июля украинские военные попытались осуществить атаку надводными дронами на патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота ВМФ России в юго-западной части Чёрного моря.

В Минобороны 24 июля сообщили, что украинская армия предприняла попытку атаки с использованием 17 беспилотников на объекты на территории Крыма. Все дроны удалось уничтожить средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.